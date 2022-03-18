الأعلى للجامعات يحتفل بتخريج أول دفعة من أعضاء هيئة تدريس اللغة الألمانية

جدة - نرمين السيد - احتفل معهد جوته والمجلس الأعلى للجامعات بتخريج أول دفعة من أعضاء هيئة تدريس اللغة الألمانية، بعدد 17 عضوة وعضو، الذين تم تأهيلهم وتدريبهم خلال العامين الماضيين على أحدث طرق تدريس اللغة.





وذكر معهد جوته فى بيانه، اليوم الجمعة، أن هذا التأهيل يأتى ثمرة التعاون المشترك بموجب اتفاقية مبرمة بين معهد جوته والمجلس الأعلى للجامعات فى ديسمبر 2019، مضيفًا أن المعهد يشرف على ثلاث مجموعات أخرى ليصل إجمالى المتدربات والمتدربين إلى ما يقرب 80 عضوًا.

وأضاف أن برامج التعليم الخاصة بالطلاب فى الكليات العملية انتظمت فى العديد من الجامعات؛ منها جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة قناة السويس وجامعة المنوفية وجامعة جنوب الوادى ليبلغ إجمالى الطلاب 422 طالبًا وطالبة، وجارى الإعداد لتنفيذه فى عدد من الجامعات الأخرى، مثل جامعات كل من كفر الشيخ والمنصورة وأسيوط والمنيا الفيوم والأقصر وبنى سويف.

وأعربت المديرة الإقليمية لمعهد جوته القاهرة سوزانا هوون عن إعجابها بالمستوى العلمى والالتزام الكبير لأعضاء هيئة التدريس الذين أشرف المعهد على تدريبهم على طرق تدريس اللغة الألمانية، مشيدة بالخطوة العظيمة المتمثلة فى تدريس اللغة الألمانية فى الجامعات المصرية.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد لطيف، على عمق العلاقات المصرية الألمانية فى شتى المجالات، لا سيما فى مجال التعاون العلمى، مشيرًا إلى أهمية مبادرة تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتى بهدف زيادة القدرة التنافسية لخريجى الكليات المصرية لا سيما الكليات العلمية، وإتاحة فرص أفضل للتدريب وتبادل الخبرات بأسواق العمل الدولية عامة، وألمانيا خاصة، وكذلك الدول الناطقة باللغة الألمانية، ومثمنًا الدور الذى يقوم به معهد جوته فى إعداد وتأهيل مجموعات أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم المشاركين بالمبادرة من خلال تدريبهم على مهارات تعلم اللغة الألمانية، ودور ذلك فى تحقيق فائدة كبرى فى مجالات البحث العلمى.

ويشار إلى أن الاتفاقية تنص على أن يقوم معهد جوته بالإشراف على اختيار المواد التعليمية وتدريب ما يقرب من مائة من أعضاء هيئة تدريس اللغة الألمانية الذين يتولون بدورهم تدريس اللغة الألمانية فى مختلف الجامعات المصرية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لتدريس اللغة الألمانية مادةً اختيارية فى الكليات العلمية.

وأقيم حفل تكريم خريجى البرنامح مساء أمس بحضور سوزانا هوون المديرة الإقليمية لمعهد جوته القاهرة، والدكتور محمد مصطفى لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وفيليب موباى الملحق العلمى فى السفارة الألمانية فى القاهرة، وسيباستيان فوتر مدير قسم اللغة الألمانية فى معهد جوته القاهرة، ولفيف من القيادات العلمية والأكاديمية من الجانبين.