محافظ الإسكندرية خلال احتفالية عيد الأم: الدولة عززت خطواتها لدعم المرأة

جدة - نرمين السيد - وخلال كلمته، قدم المحافظ، التحية لجميع أمهات المصرين، معربا عن سعادته بتواجده اليوم للاحتفال بعيد الأم المصرية، موضحا أنه من الصعب الحديث عن الدور الذى تقوم به الأم وكم التضحيات الذى تبذله لأولادها، مؤكدًا أننا لا نستطيع مهما بذلنا من جهود أن نوفى أمهاتنا حقهن على أكمل وجه.

على الصعيد ذاته، أكد المحافظ، الاهتمام الذى توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها.

وشهدت الاحتفالية، عدة فعاليات ضمت، تكريم مجموعة من الأمهات المثاليات، وتقديم حفل غنائى "موسيقى عربية" وتنورة وفقرات فنية واستعراضية متميزة.