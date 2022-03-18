محافظ الإسكندرية: تخصيص 17 مليون جنيه لرصف شوارع حى العجمى

وأشار، فى بيان، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تكليف مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق فى المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشىء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر اللائق.
وأوضح أنه استجابة لمطالب أهالى حى العجمى، تم إدراج 8 شوارع رئيسية بمتفرعاتها من شوارع حى العجمى ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام، وتم تخصيص 17 مليون جنيه من ميزانية الخطة الاستثمارية لرصف الشوارع لحى العجمى، بالإضافة إلى أعمال إعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من مشروعات الغاز والكهرباء والمياه بالشوارع، وترميم الحفر والمتهالك من الأسفلت.
من جانبها، أشارت مدير مديرية الطرق بالمحافظة المهندسة أمل محمود، إلى أنه تم البدء فى أعمال الرصف بشوارع أم القرى وشارع شرين، وشارع طلعت مصطفى وشارع الرضوان، مضيفة أنه يتم حاليًا إعادة الشىء لأصله بشوارع البرنسيسة، وشارع تتالي، وآخر شارع الحى، وشارع عمر بن الخطاب مع شارع رياض الصالحين.
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