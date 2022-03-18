قمة السخرية.. بوتين يعلق على استبعاد الرياضيين الروس من المسابقات الدولية

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يأتي ذلك وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، على أن روسيا لا تغلق الباب أمام دول الغرب بل هم من يفعلون ذلك.

تصريحات وزير الخارجية الروسى اليوم الجمعة

وشدد لافروف، على أن روسيا لن تقبل أبدا بعالم تهيمن عليه الولايات المتحدة وتتصرف فيه كشرطى العالم، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تريد أن يكون العالم تحت ارادتها وقرارات مسؤوليتها

وأضاف أن روسيا يمكن لها الأعتماد على نفسها وعلى من تبقى لها من الحلفاء، مؤكدا على وجود عدد من الدول مثل الصين والبرازيل والمكسيك والهند الذى لم ترقص على أنغام الولايات المتحدة.

وأكد على أن هدف روسيا الرئيسى هو إزالة أى تهديد لروسيا من الأراضى الأوكرانية، مشيرا الى أن روسيا فقدت أى أمل بأنه يمكنها التعويل على الغرب. كما أضاف أن أوروبا توقفت عمليا عن محاولة الدفاع عن استقلاليتها عن الولايات المتحدة

وتابع أن روسيا لاعب صغير فى حرب المعلومات العالمية التى تهيمن عليها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، مؤكدا على وجود عدد من الدول التى لا تريد تلقى أوامر من الولايات المتحدة

وأضاف أن الأحداث فى أوكرانيا تجسد جوهر مسار الغرب نحو تهميش روسيا واحتوائها ووقف تطورها، . مشددا على أنه لا يوجد شئ اسمه وسائل اعلام غربية مستقلة.

لافروف: الغرب يمارس طغوطا غير مسبوقة على روسيا

وأكد وزير الخاريجة الروسى، على أن الغرب يمارس طغوطا غير مسبوقة على روسيا، مضيفا أن ضغوط العقوبات على روسيا ستستمر لكن روسيا اعتادت عليها.