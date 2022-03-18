/686564/قائمة-مسلسلات-قناة-المحور-في-شهر-رمضان-2022

بدأت القنوات الفضائية في الترويج عن أعمالها المقرر طرحها خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022، ومن بين تلك القنوات شاشة «المحور» الفضائية، التي أعلنت عن قائمة أعمالها في دراما رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد خريطة مسلسلات قناة «المحور»

تعرض قناة «المحور» الفضائية خلال الماراثون الرمضاني 2022، 3 أعمال حصرية تتنوع ما بين الكوميدي والسياسي والدرامي وهي:

مسلسل «ملف سري»

يحكي مسلسل «ملف سري» الأحداث التي وقعت بعد عام 2013 والفساد الذي سيطر على البلاد خاصة من بعض رجال الأعمال، وتتمثل قضايا الفساد في عائلة «المالكي»، التي تقع في يد المستشار يحيى عز الدين الذي يجسده الفنان هاني سلامة، فيبدأ في محاربتهم حتى يهددوه بقتل أهله، وفي طريقه لكشف الفساد يتعرف على ابنة هارون المالكي التي تساعده في هذه الحرب.

مسلسل «ملف سري» من بطولة هاني سلامة، أحمد بدير، أنوشكا، هنا شيحة، محسن محيي الدين، ماجد المصري، مادلين طبر، عائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم، والعمل تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسين البلاسي، وإنتاج ريمون مقار.

مسلسل «يوتيرن»

مسلسل يوتيرن، بطولة ريهام حجاج، وتوفيق عبدالحميد الذي يعود بعد 12 عامًا من الغياب عن المشاركة في أعمال درامية، بخلاف الفنانة فادية عبدالغني، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز. وتدور أحداث مسلسل يوتيرن، حول يارا الكردي، التي تعمل ضابطة بحرية، وتتخلى عن عملها من أجل زواجها، وتعيش أحداثًا صعبة خصوصًا مع غيرة زوجها من ابنة خالتها، وتشتعل الأحداث بعد تعرضها لحادث في إطار من المفاجأت غير المتوقعة.

وسيطر على برومو العمل حالة من الغموض والتشويق، كما كشف البرومو عن ارتكاب النجمة ريهام حجاج حادث قتل بالسيارة لسيدة، وظهر أيضا خلال البرومو كافة عناصر وأبطال العمل من بينهم الفنان الكبير توفيق عبد الحميد.

مسلسل «بابلو»

ويشارك في بطلولة مسلسل «بابلو» عدد من النجوم بجانب الفنان حسن الرداد وهم: أروى جودة، نجلاء بدر، سوسن بدر، مصطفى فهمي، سلوى عثمان، ونهى عابدين، والمسلسل تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي أكشن، ويلقي الضوء على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام.