/686563/السيطرة-على-حريق-بأحد-الكافيهات-بالغردقة-دون-خسائر-في-الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من السيطرة على حريق هائل نشبّ في كافيه شهير جنوب مدينة الغردقة، دون وقوع خسائر في الأرواح.وتلقى اللواء محيي سلامة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في أحد الكافيهات الشهيرة جنوب مدينة الغردقة.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الدفاع المدنى والاسعاف لموقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في كافيه بمنطقة الكوثر، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتبين أن سببه ماس كهربائي.

شارك اللواء عمرو حنفى ، محافظ البحر الأحمر، فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن،بمشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس اشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس الحزب، والنائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق نصير الامين العام لحزب حماة وطن وعضو مجلس الشيوخ، وممثلى الأحزاب والقوى السياسية.

محافظ البحر الأحمر يستقبل منتدى البرلمان الثانى

وأكد عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن محافظة البحر الأحمر تحتل ثمن مساحة مصر وتمتد علي ساحل البحر الأحمر بمسافة ١٠٨٠ كيلو متر، وتمثل السياحة ركيزة أساسية للمحافظة كما أن هناك مقومات اخرى تمتلكها المحافظة موضحا أن القيادة السياسية مهتمة بمحافظة البحر الأحمر ووجهت برفع كفاءة جميع مدن المحافظة.

وأضاف أنه تم اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل ١٠ مقاصد سياحية في العالم لزيارتها في ٢٠٢٢ ، موضحا أنها تمتلك مقومات سياحية كبيرة مكنتها من التواجد في هذه المرتبة، مشيرا إلى أن القيادة السياحية تهتم بها وتعمل على رفع الكفأة فيها، موجها الشكر لحزب مستقبل وطن على اختيار الغردقة لعقد المنتدى، لافتاً إلى أن هذا الأمر يساهم فى تطوير حركة السياحة بالمحافظة.