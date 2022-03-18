مواصلة فعاليات المرحلة ال 22 من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس السيسي..فيديو

/686562/مواصلة-فعاليات-المرحلة-ال-22-من-مبادرة-كلنا-واحد-برعاية-الرئيس-السيسيفيديو

تتوالى ردود الافعال الايجابية على فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) والتي اطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والتى تستمر لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرعا على مستوى الجمهورية.

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انشاء عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا

كما يتم انشاء عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

ويتم ذلك بجانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، حيث توافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن ما يوجد بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%.. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، والصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك:

(www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936).

منتجات تتسم بالجودة العالية عبوات تحتوي على سلع أساسية بتخفيضات كبيرة

منافذ أمان المتحركة والثابته حرصت على المشاركة في فعاليات المرحلة 22 بمنتجات تتسم بالجودة العالية، اضافة الى وجود عبوات تحتوي على سلع أساسية، تباع بتخفيضات تصل نسبتها الى 50%.

وشهدت هذه الفعاليات اشدة كبيرة من المواطنين ولاقت تفاعل ايجابي شديد مع السلاسل التجارية مع تلك المبادرة لتوفير السلع والمنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % والذي تتم بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بالجمهورية.