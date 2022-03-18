/686561/أصابة-8-أشخاص-في-حادث-انقلاب-سيارة-ميكروباص-بقرية-المراشدة-فى-قنا

أصيب 8 أشخاص ، اليوم الجمعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية المراشدة شمال محافظة قنا، تلقي اللواء مسعد أبوسكين ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن قنا أخطار من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث سيارة ميكروباص بقرية المراشدة بمركز الوقف شمال محافظة قنا وإصابة 8 أشخاص ، وعلي الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف الي مكان الحادث .

تبين في الحادث إصابة كلا من حسانين محمود مهران ، ومحمد طليحى محمد ، وأحمد عيد عبدالله ، وهاشم محمد عبدالله ، وحمدى عبدالله محمد ، وعمر جاب الله ، وعلي عباس محمد .

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشف غموض مقتل فتاة فى قنا

وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من كشف غموض مقتل فتاة وضبط المتهم في الواقعة بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي قنا.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع. ي، 20 عاما، بعد إصابتها بطلقات نارية في قرية بهجورة بنجع حمادي.

وكشفت التحريات، أن المتهم في الواقعة، حمدي.ع،21 عاما، كان ممسك بسلاحه أمام منزل الفتاة وأثناء العبث به خرجت طلقة نارية، استقرت في جسد الفتاة.

تم ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيقات.

فحص 700 مواطن ضمن قوافل حياة كريمة

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الحبيلات الغربية التابعة لمركز قنا ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت ٥ تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٧٢٥ حالة بواقع " ٤٢٦ حالة طب اطفال ، ١٤٩ حالة أمراض باطنة ، ٧٨ حالة جراحة عامة ، ٣٩ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٣٣ حالة تنظيم أسرة "، وأضاف الداودي بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد ٧٦ حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٧٧ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة .