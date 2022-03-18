/686559/مخالفش-القانون-أمير-عيد-يدعم-ويجز-بعد-أزمة-أزياء-حفله-بالرياض

تصدر ويجز التريند بعد ظهوره بأزياء غريبة خلال حفل السعودية الذي أحياه وكان في الفقرة الثالثة حيث كانت الفقرة الأولى لـ عفرتو والثانية لـ مروان بابلو، وتداول رواد التواصل الإجتماعي صور لإطلالاته في الحفل، وعلق على ذلك بعض نجوم الفن والإعلام من المهاجمين للداعمين وجاء أبرزهم أمير عيد «كايروكي».

دوت الخليج يرصد لكم تعليق أمير عيد حول الضجة المثارة بشأن أزياء ويجز وذلك خلال السطور القادمة.

تعليق أمير عيد على أزمة ويجز

كتب أمير عيد تعليق عن الأزمة التي تدور حول ويجز بسبب أزيائه الغريبة في حفل الرياض، وذلك عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، والذي كان محتواه: من حقك تنتقد او تتريق علي لبس اي فنان لو مش عاجبك ولكن مش من حقك تطالب بمنعه او ايقافه طالما هذا الفنان لا يخالف القانون. # بديهيات.

وقد خالفه في الرأي البعض واتفق معه البعض الآخر، ومن الجدير بالذكر أن طالبت إعلامية شهيرة بإيقاف ويجز عن العمل، كما هاجمه بعض رموز الإعلام الأخرى.

أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة ويجز

وفي سايق متصل، خرجت نقابة المهن الموسيقية عن صمتها وقال الموسيقار محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ “دوت الخليج”: سيتم توجيه لفت نظر فقط لـ ويجز لكن لن يتم فرض عقوبة حاليًا وما فعله غير لائق في الرياض.

وتابع: يجب أن ينتبه لمظهره وتصرفاته الغريبة وإذا تكررت أفعاله سيتم استدعائه للتحقيق بالنقابة، وأرى أن أغلب مطربي الراب يتعمدون إثارة الجدل.

ويجز وهاني شاكر

بالإضافة إلى أن كان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية علق على إطلالة مغني الراب ويجز المثيرة للجدل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.

وكتب هاني شاكر عبر صفحته: تعليقًا على الرأي اللي قلته أمس عن ويجز ومظهره الأخير، أكرر وأؤكد إن دة رأيي الشخصي، بعيدًا عن النقابة، وهذا لمن اختلط عليه الأمر.

وكان قبلها بيوم كتب في تغريدة أخرى له: بعد أن سألت أكثر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة وهذا اللوك الغريب .. رأيي الشخصي أن فالنتينو خسر كتير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت.