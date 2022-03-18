أول رد من شيرين عبد الوهاب بعد أنباء حملها

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دوت الخليج تكشف أول رد من شيرين عن حملها

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضجة كبيرة بأول تعليق لها على أنباء وأخبار حملها، بعد إحيائها حفل زفاف أمس الخميس وظهرت ببطن منتفخ ووزن زائد جعلت الجمهور يتوقع حملها.

وتجاهلت شيرين عبد الوهاب هذه الأخبار، وشاركت متابعيها وجمهورها بنشرها صورة جديدة لها منذ قليل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

بكاء شيرين عبد الوهاب

وتألقت في الصورة الجديدة التي وضح بها نحافتها وبذلك تنفي الأنباء المنتشرة عن حملها على طريقتها الخاصة، وعلقت عليها قائلة: “هتيجبوا إيه لست الحبايب في عيد الأم؟ بفكركم أهو فاضل 3 أيام.. هنا ومريم بناتي حبايبي بغششكم”.

وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب والعروسين بالحفل أمس لانتقادات كثيرة بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب تفاعلهما معها بشكل كبير حيث ظهرت تحتضنهما.

وظهرت شيرين خلال حفل الزفاف مرتديةً فستانًا من اللون الأسود، وتضع القليل من المكياج بوجهها، لإبراز ملامحها، ويعد أحدث ظهور لها بعد حفلها في الكويت الذي تصدرت بسببه التريند أيضًا.

أزمات شيرين عبد الوهاب

وكان ذلك بسبب بكائها على المسرح أثناء حفلها في الكويت بجانب ارتدائها ملابس تبدو رياضية أو كاجوال على عكس إطلالاتها الأنيقة في الحفلات حيث ترتدي فساتين سواريه.

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب روجت لعمل جديد لها أشعلت به فضول وحماس الجمهور، حيث نشرت صورة لها بها شعر طويل مستعار، وعلقت عليها قائلة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”: “قريبًا.. على مسرح شيرين”.

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وتساءل الجمهور والمتابعين عن طبيعة مشروعها الجديد هل هو برنامج أم مسرح أم أغنية، بعد نشرها بوستر العمل حيث ظهرت خلاله بـ لوك مختلف مرتدية بدلة، ونظارة شمس سوداء.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تشهد مؤخرًا انتعاشة فنية كبيرة خاصةً عقب انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، حيث طرحت مجموعة من أغاني ألبومها الجديد الذي تتعاقد فيه مع شركة روتانا.