إنتخابات جمعية المؤلفين والملحنين.. حضور أمل الطائر على كرسي متحرك وسط ترحيب ضخم

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توافد عد كبير من الملحنين والشعراء منذ قليل لحضور إنتخابات مجلس الإدارة الجديدة التابع لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو، ويتم عقدها الآن بقاعة الكلمة في ساقية الصاوي الموجود بمنطقة الزمالك.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل إنتخابات مجلس الإدارة الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو وذلك خلال السطور القادمة.

إكتمال النصاب لجمعية المؤلفين والملحنين

تم الآن إكتمال النصاب القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين وسيتم بدء الاقتراع بعد دقائق، وقد حضر الإنتخابات حضر أمل الطائر على كرسي متحرك والذي استُقبل بترحيب خاص له من مدحت العدل وفوزي إبراهيم.

انتخابات مجلس الإدارة الجديد

وينتظر الإشراف على الإنتخابات إكتمال النصاب القانوني للجمعية، فتصبح الإنتخابات مع حضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية ويصل عددهم إلى 316 شاعر وملحن.

المرشحين لمنصب الرئيس

ومن حيث المناصب فيتنافس على منصب الرئيس أربعة أسماء فنية كبيرة وهم الشاعر والسيناريست مدحت العدل وهو الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار الكبير هاني مهنى، بالإضافة إلى الملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

المرشحين لمقاعد الشعراء

أما عن مقاعد الشعراء داخل المجلس، فقد تقدم ما يقرب من 14 شاعر بأوراق ترشحه، وهم: فوزي إبراهيم ورضا محمود ومحمود عبد العزيز وخالد صالح وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلى السويفي ومحي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة.

المرشحين لمقاعد الملحنين

وبالنسبة للمتنافسين على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 فنان وهم حمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي وحسن اش اش ومحمد حمدي وحسن دنيا وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني.

نص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين

ومن الجدير بالذكر، أن تنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس واحد و10 أعضاء.

معلومات عن هاني مهنا

يعتبر هاني مهنا أفضل عازف أورغ في عصره مناصفة مع مجدي الحسيني ولكن لأسلوب هاني طعم خاص فتظهر أكاديمية هاني مهنا من خلال أسلوبه الهادي والمتمكن في العزف والتكنيك العالي، لهاني مشوار طويل مع عبد الحليم حافظ و طلال مداح و وردة و فايزة أحمد و سميرة سعيد التي تزوج منها عدة سنوات ولم يستمر الزواج، تم انتخابه في 17 مايو 2013 نقيباً للمهن الفنية في مصر (نقابة الممثلين، نقابة الموسيقيين، وغيرها)، وقد عزف لأكبر الفنانين المصريين في أوج عطائه مما وضع أعماله على قمة الإعجاب الجماهيري لجميع فئات الجماهير العربية والمصرية.