/686551/مجدي-نجيب-يشارك-بانتخابات-المؤلفين-والملحنين-في-أحدث-ظهور-صور

انطلقت في الساعة الثالثة من مساء اليوم الجمعة، انتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك.

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للشاعر مجدي نجيب بانتخابات المؤلفين والملحنين.

مجدي نجيب في أحدث ظهور

وشهدت الانتخابات أحدث ظهور للشاعر والفنان التشكيلي مجدي نجيب، ويعد ذلك الظهور هو الأول بعد فترة طويلة من الغياب.

انتخابات المؤلفين والملحنين

ويتنافس على منصب رئيس الجمعية أربعة أسماء فنية وهم الشاعر والسيناريست مدحت العدل الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

فيما يتنافس على مقاعد الملحنين 14 شخص وهم محمد حمدي، حسن إش إش، حسن دنيا، طارق فؤاد، ماجد عرابي، بهاء حسني، حمدي سكر، حمدي حمادة، أمجد العطافي، شريف حمدان، مصطفى عوض، وفا حسين، وصلاح الشرنوبي، ومحمود الخيامي.

وتقدم 15 شاعر بأوراق ترشحه، وهم خالد صالح، محمود عبد العزيز، فوزي إبراهيم، وائل توفيق، رضا محمود، صبري رياض، عمر الجبيلي، صلاح عمار، عبير الرزاز، على السويفي، عماد حسن، محي حوار، مصطفى مرسي، محمد الصواف، محمد جمعة.

معرض مجدي نجيب الفني

جدير بالذكر، أنه قد افتتح الشاعر والفنان التشكيلى مجدى نجيب معرضا فنيا قدم خلاله 30 لوحة زيتية حول تجربته الفنية الثرية، وصرح الشاعر الكبير والفنان المبدع قائلا : المعرض له علاقة بالغناء الأصيل والطرب والجمال والآلات الموسيقية وهذا قليل ما تجده في لوحة فهي كأنها بها مزيكا وطرب وهذه كانت رغبتي أمام الغناء الهابط هذه الأيام .

السيرة الفنية للشاعر مجدي نجيب

مجدي نجيب من رواد شعر العامية المصرية في جيل الستينات، ولد في 29 مايو 1936 في القاهرة، ولمع نجمه كشاعر وكفنان تشكيلي منذ منتصف الخمسينات.

لحن أشعاره كبار المبدعين أبرزهم (رياض السنباطي، منير مراد، محمد الموجي ، كمال الطويل، بليغ حمدي، محمد سلطان وغيرهم) وشدا بها عمالقة الغناء من مصر والعالم العربي، ومنهم: عبد الحليم حافظ، فايزه أحمد، نجاة، شاديه، ورده، صباح، وتعاون فيما بعد مع جيل الشباب من المطربين، ومن بين هؤلاء: هاني شاكر ومحمد منير.