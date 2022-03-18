النائب ناصرهديه لـ دوت الخليج: توجيهات السيسي لمواجهة ارتفاع الأسعار تؤكد حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطن

/686549/النائب-ناصرهديه-لـ-تحيا-مصر-توجيهات-السيسي-لمواجهة-ارتفاع-الأسعار-تؤكد-حرص-الدولة-على-التخفيف-عن-كاهل-المواطن

أشاد النائب ناصر هدية، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالعمل على تخفيض الأسعار وزيادة ضخ وتوفير مختلف السلع والمنتجات بالسوق، مؤكدا انها تعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

دوت الخليج

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات خصة لموقع دوت الخليج، أن اطبلق مبادرة “كلنا واحد” برعاية وزارة الداخلية ، وبتوجيهات من الرئيس السيسي، تهدف لطرح سلع ومنتجات بأقل من 25-30 % من الأسعار الموجودة فى الأسواق، لتكون فى متناول المواطن البسيط ، خاصة بعد استغلال بعض التجتر للأزمة الروسية الأوكرانيا.

وأضاف هدية، أن وزارتي الزراعة والتموين أعلنتا عن وجود جميع السلع فى منافذ الوزارات، وبأسعار مخفضة، عن ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن يوميا بالمجمعات الاستهلاكية، تصل لـ 50% زيادة في معدلات الضخ، وتخفيضات تصل إلى 30%، وإنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل بداخلها السلع الرمضانية والمنتجات والسلع الأخرى.

وطالب هدية، عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتجار، إضافة إلى دعوة المواطنين للشراء من منافذ الوزرات بأسعار مناسبة.

هذا وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى اليوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022 إلى مدينة بالي الاندونيسية، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 20 – 24 مارس 2022.