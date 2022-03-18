/686547/إمام-منصور-يطالب-الحكومة-بتشديد-الرقابة-على-الأسواق-ويؤكد-الرئيس-ينحاز-للمواطن

أثنى النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توجيهه خفض أسعار المواد الغذائية على مستوى الجمهورية، ووضع تسعير الخبز غير المدعم.

وأكد عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت معبرة وضرورية لمجابهة ارتفاع الأسعار المحلية.

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وتابع عضو مجلس النواب:" الرئيس السيسي تولى البلاد في ظرف استثنائي وصعب، ويسعى جاهدا إلى تحقيق تنمية حقيقية".

ضرورة الوقوف إلى جانب الدولة ودعم المواطنين

ووجه النائب إمام منصور نداء إلى التجار، مطالبا إياهم بضرورة الوقوف إلى جانب الدولة ودعم المواطنين وعدم الإقبال نهائيا على زيادة الأسعار خارج نطاق المنطق".

واستكمل:" على الحكومة استكمال توجيهات السيد الرئيس بأن تشدد الرقابة على الأسواق للتحكم في عملية الأسعار ومواجهة أى زيادة من باب الاستغلال".

إمام منصور يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق.. ويؤكد: الرئيس ينحاز للمواطن

وتابع:" في إطار ما تنتهجه القيادة السياسية من سعى حثيث نحو التنمية فلابد إذا الوقوف على قلب رجل واحد في الأزمات".

وأختتم:" مجلس النواب معبر حقيقي عن المواطن البسيط ومساند للقيادة السياسية في توجهاتها الوطنية وبإذن الله ستظل مصر مرفوعة الرأس وقادرة على تجاوز التحديات".