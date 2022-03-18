/686544/مسلسلات-شهر-رمضان-2022--هذه-شخصية-نسرين-طافش-في-مسلسل-جوقة-عزيزة

تواصل الفنانة السورية نسرين طافش تصوير مشاهدها الأخيرة بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "جوقة عزيزة" وتنافس به ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يكشف تفاصيل شخصية نسرين طافش في رمضان 2022

مسلسلات شهر رمضان 2022

اقتربت الفنانة نسرين طافش من الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسلها جوقة عزيزة، حيث تنتهي منه يوم الأربعاء المقبل، وكانت قد روجت للعمل من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها وجمهورها بنشرها مجموعة صور من جلسة تصوير من زمن العشرينات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

نسرين طافش رمضان 2022

وتأتي الصور التي نشرتها مؤخرًا ضمن كواليس مشاهد بمسلسل جوقة عزيزة، وتجسد نسرين طافش خلال الأحداث شخصية "عزيزة خانم" والملقبة بملكة المسرح.

وتظهر الشخصية التي تقدمها خلال الأحداث برعت في الغناء والرقص والتمثيل كما تعد أول امرأة تؤسس مسرح للفنون باسمها، وتتمتع بشخصية قيادية وخفيفة الظل بجانب ذكائها الأنثوي الذي جعلها تتمتع بكاريزما لا تقاوم وشهرة ونجاح كبير.

مسلسل جوقة عزيزة رمضان 2022

يشارك الفنانة نسرين طافش في بطولة مسلسل جوقة عزيزة، عدد من النجوم مثل سلوم حداد، وسام حنا، أيمن رضا، هبة نور، عدنان أبو الشامات، سليم صبرى، ايمان عبد العزيز، على كريم، غنوة محمود، نورا رحال وآخرين، والعمل من تأليف خلودون قتلان والإخراج لـ تامر اسحق.

ويتناول المسلسل الرمضاني قصة شعبية درامية لا تخلو من المواقف الطريفة، ويعد هذا العمل السبب في اعتذار الفنانة نسرين طافش عن بطولة الموسم الثاني من مسلسل المداح للفنان حمادة هلال الذي ينافس به ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022.

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يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش كان مسرحية "كازانوفا" الذي يعد أولى تجاربها المسرحية التي قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشاركها في بطولة مسرحية “كازانوفا” كلا من عمرو يوسف، وهالة فاخر وحمدى الميرغنى حسن الرداد، وسعد الصغير وبدرية طلبة وسليمان عيد، ومحمد طلعت، وياسر الطوبجى، وساندى على، والمسرحية كانت تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.