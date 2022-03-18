مرتضى منصور يقدم لاعب فريق الطائرة الجديد بـ «مشهورين بالسجائر».. والأخير يرد مشفتش زيك

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أعلن نادي الزمالك تعاقده رسمياً مع الكوبي يوسفاني هرنانديز لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تصريحات يوسفاني مع الزمالك

وقال اللاعب الكوبي إنه يسعى لتقديم أفضل أداء له مع الزمالك في الفترة القادمة لمساعدة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق البطولات.

وأشاد النجم الكوبي بالطفرة الإنشائية في نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه سبق وأن لعب في كوريا الجنوبية والإمارات والسعودية وروسيا وإسباينا، ولم يرى في مثل نادي الزمالك من جانب الإدارة وعملها.

مرتضى منصور يقدم لاعب الطائرة الجديد

وقال مرتضى منصور خلال تقديمة للكوبي يوسفاني لاعب فريق الطائرة الجديد: "ده لاعب كرة طايرة عالمي ،بلده كوبا، جاي أصلا من بلد الزعيم كاسترو".

وأضاف: "أشهر حاجة عندهم السيجار، اللي الدكتور كمال درويش بيقعد يشربه".

واختتم: "وطبعاً هم مشهورين كمان بالكاكاو على ما أتذكر وحاجات تانية مش هقولها ، بس هي بلد جميلة".

ويحل الزمالك ضيفا على بترو أتلتيكو في المباراة المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الزمالك أمام بترو اتليتكو:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎

الزمالك يودع بطولة دوري الأبطال مبكراً

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد خسارته اللقاء الأخير أمام الوداد بهدف نظيف، في المقابل فاز بترو أتليتكو على ساجرادا ليضمن تأهله بجانب الوداد قبل نهاية الجولات بجولتين.

وخضعت بعثة الزمالك للمسحة فور وصول الفريق إلى أنجولا، لمواجهة بترو أتليتكو يوم السبت القادم.