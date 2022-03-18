محافظ أسيوط: السيطرة على حريقمستشفى أسيوط الجامعي دون خسائر بشرية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن قوات الحماية المدنية بأسيوط تمكنت من السيطرة على حريق شب بأحد محولات الكهرباء بمستشفى أسيوط الجامعي دون وقوع خسائر في الأرواح أو تضرر للط الجامعي مما أدى إلى انبعاث أدخنة من أحد المناور بالمستشفى دون وقوع خسائر في الأرواح أو تضرر أحد من المرضى.

حريق داخل مستشفى أسيوط الجامعى وقال السكرتير العام إنه فور تلقى البلاغ تم الانتقال إلى مكان الواقعة بالمستشفى الجامعي في حضور الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بمحول كهرباء بمبنى المستشفى الرئيسي وتمكنت 6 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية مؤكدًا عدم تأثر أى من الخدمات الطبية بمختلف أقسام المستشفى. حريق داخل مستشفى الجامعة شهد مستشفى أسيوط الجامعي التابع لجامعة أسيوط، مساء اليوم الجمعة، نشوب حريق هائل بأحد محولات الكهرباء، وتلقى مدير أمن أسيوط بلاغا يفيد وقوع حريق داخل مستشفى أسيوط الجامعى، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الحماية المدنية نحو موقع البلاغ. حصل موقع “دوت الخليج” على صورة لاندلاع الحريق، حيث يظهر في الصور تصاعد كثيف للأدخنه نتيجة اندلاع الحريق في أحد محولات الكهرباء بمستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي، وقال مصدر مسؤول بمستشفى أسيوط الجامعي، إنه بعد ظهر اليوم تفاجأ العاملين بالمستشفى بنتصاعد كثيف للأدخنه نتيجة اشتيعال النيران في الكبلات الكهربائية ومحول الكهرباء، وتم على الفور التعامل من قبل أمن المستشفى وإبلاغ الجهات الأمنية، والسيطرة الفورية على الحريق، وذلك دون وقوع خسائر بشرية وخسائر في الأرواح، وتابع محافظ أسيوط تداعيات الحادث.

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