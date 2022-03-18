مصرع عنصر إجرامي بأسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية، تمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان تواجد عنصر جنائى بدائرة مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "إستعراض قوة – سلاح وذخائر – تبديد – ضرب - إتلاف" - ومحكوم عليه بالسجن المؤبد). عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مكان المذكور وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع العنصر الإجرامى عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية – طبنجة – 7 خزينة آلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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