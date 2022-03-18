أوقاف كفرالشيخ : افتتاح مسجدين بمركزى «قلين والحامول» بتكلفة 2.5 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح مسجدين، اليوم الجمعة، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى حضور عدد كبير من الأئمة بمركزى قلين والحامول، بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه بالجهود الذاتية.





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