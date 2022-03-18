شركات البالون الطائر بالأقصر: تحليق 40 رحلة تحمل نحو 600 راكب

جدة - نرمين السيد - وقال عبدون - فى تصريح، اليوم الجمعة - إنه قد صدر قرار من الشركة المصرية للطائرات بتحليق رحلات البالون الطائر فى سماء المحافظة، صباح اليوم، بعد إلغائها لمدة يومين متتاليين؛ بسبب سرعة الرياح وانعدام الرؤية وسوء الأحوال الجوية.
وأضاف أن طيارى البالون قاموا بإطلاق أكثر من بالونة اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الرياح جيدة للغاية ومناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من ملاح الشركة بانطلاق الرحلات بالسماء بصورة طبيعية.
وأشار إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، ووجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميًا.
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