فتح باب الالتحاق بالدراسات العليا بكلية التجارة جامعة أسوان

وقال رئيس الجامعة فى بيان، اليوم الجمعة، إن المرحلة الأولى تشهد البدء فى فتح باب الالتحاق والقيد فى برنامج الماجستير المهنى فى أربعة تخصصات مهمة ومطلوبة لسوق العمل بالمحافظة والمحافظات المجاورة وهى "المحاسبة، واقتصاديات الصحة، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات"، وذلك تيسيرًا على الطلاب وخريجى كليات التجارة بـ محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.
من جانبه، أوضح عميد كلية التجارة بجامعة أسوان الدكتور حسن أمين الشقطى، أنه تجرى الآن على قدم وساق التجهيزات الأولية "الإدارية والفنية" للإعلان عن هذه البرامج الهامة للماجستير المهنى، فى ظل وجود طلبات عديدة وملحة عليها من الحاصلين على المؤهلات العليا وخاصة الحاصلين على بكالوريوس التجارة من أبناء أسوان ومن المحافظات المجاورة والعاملين بالقطاع الحكومى على سبيل المثال البنوك والمستشفيات والتربية والتعليم والعاملين بدواوين الزراعة والتجارة والصناعة والخدمات والاستشارات والهيئات القضائية والشركات السياحية والاستثمارية وشركات القطاع الخاص وغيرها.
بدوره، أكد وكيل كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور حمادة أحمد حمادة أن البرنامج سوف يغطى كثيرا من النقاط الهامة التى تحكم سوق العمل فى الحوكمة والتحول الرقمى، مع التركيز على الاقتصاد التقنى، حيث أنه إحدى ركائز الاقتصاديات الحديثة، وسوف تقوم إدارة الكلية بتهيئة البيئة اللازمة للدراسة.
وأوضح أن برنامج الماجستير المهنى يهدف إلى تحقيق إتاحة الفرصة لتنمية وتطور المعلومات والمهارات التطبيقية للدراسة، وإعداد خريج يكون قادرا على حل بعض المشكلات فى بيئة الأعمال المصرية، بالإضافة إلى تأهيل العاملين فى الهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية للارتقاء بمستويات الأداء، وربط الجامعة بحاجة سوق العمل، وخدمة المنطقة الجغرافية المحيطة بجامعة أسوان بوجه خاص والبيئة المصرية بوجه عام فى مجالات تحتاجها هذه الهيئات.
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