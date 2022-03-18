حياة كريمة.. انطلاق القوافل المجانية لدعم طلاب إعدادى وثانوى بالأقصر

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بالأقصر، فى بيان اليوم الجمعة، أن القوافل تستهدف طلاب الثانوى العام بشعبتيها الأدبى والعلمى، لدعم طلاب المحافظة وتخفيف العبء على أولياء الأمور والحد من الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن المحاضرات بدأت فى الساعة الثامنة صباحًا فى ثلاث قاعات بإدارة أرمنت وثلاث قاعات بإدارة إسنا وبحضور عدد كبير من الطلاب.
وأكد وكيل الوزارة، أن القوافل يحاضر بها صفوة من خبراء المواد الدراسية على مستوى الجمهورية وفق تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتحت إشراف مديرى الإدارات التعليمية ومديرى العموم ورؤساء أقسام التعليم الإعدادى والثانوى بالإدارات التعليمية ومجلس أمناء المديرية ونقابة المعلمين وإدارة التربية البيئية والسكانية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة للطلاب.
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