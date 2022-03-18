محافظ كفرالشيخ: لا تهاون مع احتكار السلع أو تجاوز الأسعار المقررة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفرالشيخ، جمال نور الدين، أنه كلف كل الأجهزة الرقابية والتموينية بعدم التهاون مع احتكار السلع بجميع أنواعها أو رفع الأسعار عن المقررة وتكثيف تلك الحملات من الآن حتى شهر رمضان.





وأشار المحافظ فى بيان، اليوم الخميس، إلى أن الحملات تمكنت من تحرير 360 محضرًا، من بينها 57 محضرًا نقص وزن، و14 محضرًا مواصفات، و87 مخالفات أخرى، بجانب ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، ولحوم مجمدة غير صالحة، التى حرّرت بها 9 محاضر، كما حرّرت 192 محضرًا متنوعًا، ومحضر تصرف دقيق. وأكد أنه لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مشددًا على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار فى السلع المدعمة فى السوق السوداء بغرض التربح.

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