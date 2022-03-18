العالمى للفتوى ينعى العالم الفقيه أحمد أبو سعدة

جدة - نرمين السيد - وكتب المركز على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، :
"ببالغ الحزن والأسى ينعى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد أبو سعدة أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وعضو قسم البحوث بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وعضو اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهر الشريف، الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة 15 شعبان 1443هـ، الموافق 18 مارس 2022م".
وتابع الأزهر :"نسأل الله سبحانه أن يتغمده بواسع فضله ورحمته، وأن يجزيه عن العلم وطلابه خير الجزاء، وأن يبارك فى ذريته، وأن يلهمهم وجميع أهله وطلابه الصبر والسلون، اللهم آمين".
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