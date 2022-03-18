جدة - نرمين السيد - استقبلت مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، المواطنين لليوم الرابع على التوالى ولمدة شهر، لتوفير سلع مخفضة للمواطنين خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم.





وشهدت المنافذ والشوادر، إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين حرصوا على التوافد لشراء المستلزمات بأسعار، وصلت نسب التخفيض فيها لـ60%، حيث تتوفر بالشوادر كافة المستلزمات، لا سيما السلع الاستراتيجية الأساسية التى يحتاجها المواطنين، مثل "اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة وغيرها من السلع الأخرى". يأتى ذلك استمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقبال كبير على منافذ مبادرة كلنا واحد فى اليوم الرابع (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.