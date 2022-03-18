/686546/تامر-عاشور-ضيف-برنامج-صاحبة-السعادة-في-هذا-الموعد

تستضيف الفنانة القديرة ومقدمة البرامج إسعاد يونس، الفنان تامر عاشور في برنامجها «صاحبة السعادة» المذاع عبر شاشة dmc الفضائية، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 21 مارس، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد حلول الفنان تامر عاشور ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة» لإسعاد يونس.

إسعاد يونس تروج لحلقة تامر عاشور في «صاحبة السعادة»

شوقت إسعاد يونس جمهورها لحلول تامر عاشور، من خلال نشرها البرومو الرسمي للحلقة، عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات القصير «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "ملك الحزن وراعي الفركشة، تامر عاشور.. استنوا يوم الاثنين الساعة 11 مساءً على dmc".

تامر عاشور يحقق نجاحًا ساحقًا بأغنية «تيجي نتراهن»

من جانبه، حقق المطرب تامر عاشور ناجحًا ساحقًا بطرحه أحدث أغنياته التى تحمل اسم «تيجى نتراهن»، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى وجيتار مصطفى نصر.

أغنيات ألبوم تامر عاشور الجديد 2022

ويضم ألبوم تامر عاشور الجديد 2022، أغاني:«تيجي نتراهن»،«تملي»، «أحلى دنيا»، «كان موضوع»، «حنلها وأنت بعيد»، «الفترة دي»، «أقعد نتكلم»، «مفيش جدعنة»، «خلتني أحس»، «خليني في حضنك»، «كنت فين».

كلمات أغنية تيجي نتراهن للفنان تامر عاشور

وتقول كلمات أغنية «تيجي نتراهن»:

تيجى نتراهن

إنّ هيجى اليوم وتقولى ان انتى ندمتى

وانّ الدنيا هتخليكى تعرفى قيمتى

حاولى تلاقى

من دلوقتى ليومها كلام

اعملى بس حساب قدّام

انا حذّرتِك وابقى افتكرى انِّك صمّمتى

تيجى نتراهن

انّك راجعه وان ساعتها

مش هتلاقى حِجَج تقوليها

وانّى هدوّر وشّى يوميها

علشان ازوّد على أوجاعِك مليون وجْعَه

عينى فعينِك

مش متضايقه إنّى خلاص مش هبقا معاكى

بالذّات لما لقيتى ان انا بسهوله انساكى

آه سايباني

لكن عارفه بتخسرى مين

طب كان ليه بقا دمع العين

لو فعلاً مابقاش فى ليّا حنين جوّاكى

تيجى نتراهن

انّك راجعه وان ساعتها

مش هتلاقى حِجَج تقوليها

وانّى هدوّر وشّى يوميها

علشان ازوّد على أوجاعِك مليون وجْعَه

ولاقت أغنية «تيجي نتراهن» قبول وردود فعل إيجابية من قبل الجمهور، وأخذوا يركبونها على الفيديوهات الخاصة بهم.