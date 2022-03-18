/686541/تشكيل-المريخ-السوداني-أمام-الأهلي-اليوم-بدوري-أبطال-إفريقيا

أعلن لي كلارك المدير الفني لنادي المريخ السوداني تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستقام اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويتواجد الأهلي والمريخ في المجموعة الأولى التي تضم معهما كل من صن داونز والهلال السوداني. تشكيل المريخ السوداني أمام الأهلي: حراسة المرمى: منجد النيل. خط الدفاع: حمزة داوود، صلاح نمر، كرشوم وبخيت خميس. خط الوسط: وجدي عوض، محمد الرشيد، طيفور، السماني الصاوي، توني والجزولي نوح. خط الهجوم: رمضان عجب. تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – عمرو السولية. خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسين الشحات. ويحتل النادي الأهلي وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المريخ السوداني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين المارد يتقدم. ويتولي الدولي التونسي عصام الشوالي، التعليق على المباراة، وصاحب الحنجرة الرنامة والمحببه إلى مسمع ومحبي كرة القدم في الوطن العرب. طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمريخ السوداني ويحكم المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيت نداي ويعاونه حاج ماليك سامبا كمساعد أول ونوح بانجورا كمساعد ثان وعيسي سا كحكم رابع. ويراقب المباراة سيكون النيجيري كالي بابانجا. وأدار نداي 4 مباريات من قبل لـ الأهلي، 3 منها في دوري أبطال إفريقيا. قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني: حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير. خط الدفاع: ياسر إبراهيم – ومحمود وحيد - علي معلول - ومحمد عبد المنعم - وكريم فؤاد - ومحمد هاني - وأيمن أشرف. خط الوسط: حمدي فتحي - وحسين الشحات - وأليو ديانج - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة - ومحمد محمود - وطاهر محمد طاهر - ولويس ميكيسوني - وأحمد عبد القادر. خط الهجوم: حسام حسن - ومحمد شريف – بيرسي تاو.

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