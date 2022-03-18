/686537/نشرة-أخبار-الفن-شيرين-عبد-الوهاب-تثير-الجدل-بحملها-سمية-الخشاب-توجه-رسائل-قاسية-لأحمد-سعد-وهذه-حقيقة-وفاة-صلاح-عبد-الله

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة الموافق 18 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بحملها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، مجموعة صور وفيديوهات للمطربة شيرين عبد الوهاب أثناء إحيائها حفل زفاف مصمم الأزياء أحمد ياسين، ولفت انتباه البعض ظهور شيرين عبد الوهاب خلال الحفل ببطن منتفخة، ما جعل الجمهور يتسائل هل شيرين عبد الوهاب حامل من حسام حبيب، أما هو مجرد زيادة وزن، وإهمالها لنفسها في الآونة الأخيرة هو من تسبب في ظهورها بهذا الشكل، ولكن لم تخرج شيرين عبد الوهاب لتنفي أو تثبت ذلك حتى الآن.

رسائل سمية الخشاب للفنان أحمد سعد

وجهت الفنانة سمية الخشاب مجموعة رسائل قاسية للفنان أحمد سعيد، بطريقة غير مباشرة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بدئتها من سخريتها على الفيديو المتداول لاحمد سعد وهو يرقص على أنغام أغنيته «سيرينا يادنيا»، إذ قالت: «الحمدلله الذي نجانا»، وبعدها ردت على سؤال أحد متابعيها بشأن كيفية تخطيها فترة انفصالها على أحمد سعيد فقالت: «لا الموف اون كان سهل وكل شوية اكتشف أنه ربنا أنقذني وله حكمة في كل حاجة».

حقيقة وفاة صلاح عبد الله

انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الأنباء والأخبار عن وفاة الفنان صلاح عبدالله مما تسبب في إثارة القلق والصدمة بين محبيه وجمهوره وأصدقائه داخل وخارج الوسط الفني، فخرج صلاح عبد الله عن صمته وقال: «مش عارف الناس بتجيب الأخبار دي منين بصراحة وأنا بخير وزي الفل، واستكمل تصوير مسلسل دايما عامر المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل».

ميرهان حسين توجه رسالة للجمهور من أمام الكعبة

وجهت الفنانة ميرهان حسين رسالة جديدة للجمهور، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهي تؤدي مناسك العمرة، مؤكدة أنه لا يحق لبشر محاسبتها وان الله عز وجل عالم بحالها وقلبها، فقالت: «جمعة مباركة عليكم.. يا رب اكتبهالي تاني، أعوام عديدة وأزمنة مديدة، واكتبها لكل من اشتاق إليها، واكتبها لكل حبايبي، ولكل اللي بيتمناها.. اللهم تقبل مني، واكتبهالي تاني يا رب، قريبا عاجلا غير آجل، قبل ما تقولوا يا طاهرة يا شريفة؛ أنا بقول أنا بشر، والبشر خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، وربنا قال: إلا من أتى الله بقلب سليم.. وربنا هو اللي عالم بقلبي ونفسي وأعمالي، ما ظهر منها وما بطن، وهو اللي هيحاسبني، اللهم تقبل مني».