مسلسلات شهر رمضان 2022 .. طرح بوسترات مسلسل السر

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دوت الخليج تنشر البوسترات الدعائية لمسلسل السر

مسلسلات شهر رمضان 2022

ويأتي عرض مسلسل السر لوفاء عامر بعد تأجيله لأكثر من ٤ سنوات، ويضم العمل في بطولته كلا من وفاء عامر، وحسين فهمى، ونضال الشافعي، وريم البارودي، ومايا نصري، ومحمد سليمان ونور الكاديكي، ومازن السماحي ومنة جلال وألفت عمر آخرين.

ويتولى تأليف مسلسل السر حسام موسى، والعمل للمنتج محمد فوزى، والإخراج لـ محمد حمدى، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى حول محامية لها علاقة برجل أعمال.

وتكتشف المحامية خلال العمل الذي يعرض عبر شاشة art، سر خطير بخصوصه، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما.

مسلسل السر 2022

ومن جانبها الفنانة ريم البارودي شاركت متابعيها وجمهورها بنشرها صور البوسترات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت ريم البارودي على صور البوسترات قائلة: "توكلنا على الله مسلسل السر قريبًا في رمضان.. حسين فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، مايا نصري.. رمضان كريم".

ولم يكن العمل الوحيد الذي تشارك به الفنانة وفاء عامر ضمن السباق الرمضاني لعام 2022، حيث تظهر في مسلسل بيت الشدة برفقة مجموعة من الفنانين مثل أحمد وفيق، محسن منصور، إيهاب فهمي، مها أحمد، أحمد التهامي، عبير منير، مدحت تيخا، لبنى ونس، منى العمدة، محمد مهران، صبري عبد المنعم، وآخرين ومنتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني.

وفاء عامر في رمضان 2022

ومسلسل بيت الشدة من تأليف ناجي عبدالله، والإخراج لـ وسام المدني، بجانب مسلسل راجعين يا هوى الذي تشارك به الفنان خالد النبوي وبعد غيابه العام الماضي من الموسم الرمضاني.

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بينما كانت آخر أعمال الفنانة ريم البارودي مسلسل نقل عام والذي يحكي عن أحمد الشربيني سائق الأتوبيس، وهو متزوج ولديه ستة أبناء، ويقيم أبنائه المتزوجون معه فيشكلون عبئًا إضافيًا عليه.

ثم تظهر إبنتيه خلال الأحداث التي عرضت عبر شاشة قناة on من زوجته الأولى بعد 30 عامًا، فتتوالى الأحداث في إطار درامي واجتماعي.