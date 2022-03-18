/686535/تغيرات-بالجملة-في-تشكيل-الأهلي-أمام-المريخ-السوداني-بدوري-الأبطال

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة المريخ السوداني ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة مساء على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل النادي الأهلي بكل قوتة في لقاء اليوم لحصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسين الشحات.

ويحتل النادي الأهلي وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المريخ السوداني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين المارد يتقدم.

ويتولي الدولي التونسي عصام الشوالي، التعليق على المباراة، وصاحب الحنجرة الرنامة والمحببه إلى مسمع ومحبي كرة القدم في الوطن العرب.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – ومحمود وحيد - علي معلول - ومحمد عبد المنعم - وكريم فؤاد - ومحمد هاني - وأيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي - وحسين الشحات - وأليو ديانج - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة - ومحمد محمود - وطاهر محمد طاهر - ولويس ميكيسوني - وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن - ومحمد شريف – بيرسي تاو.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ويحكم المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيت نداي ويعاونه حاج ماليك سامبا كمساعد أول ونوح بانجورا كمساعد ثان وعيسي سا كحكم رابع.

ويراقب المباراة سيكون النيجيري كالي بابانجا.

وأدار نداي 4 مباريات من قبل لـ الأهلي، 3 منها في دوري أبطال إفريقيا.