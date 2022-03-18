إشراك القطاع الخاص .. برلمانية تكشف أبرز توصيات منتدي التغييرات المناخية وقضية الوعي 

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كشفت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، أبرز توصيات الصالون السياسي 30يونيو ، والذي نظمته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان " التغيرات المناخية وعلاقتها بقضية الوعي ".

دوت الخليج

برلمانية تكشف أبرز توصيات منتدي التغييرات المناخية وقضية الوعي

وأكدت سلامة ان التوصيات التي خرج بها المنتدي تضمنت 4 محاور هامة وجاءت علي النحو التالي :-

١- تدعيم المبادرات الشبابية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتسليط الضوء عليهم إعلاميا ودعمهم من خلال مؤسسات المجتمع المدني.

٢- تعميم اعتماد المصانع على مصادر بديلة للطاقة وترشيد استهلاكها، وتقليل الانبعاثات الصادرة منها.

٣- التوعية بأهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27 وكيفية الاستفادة القصوى من هذه الفرصة.

٤- إشراك القطاع الخاص بفاعلية في الجهود المبذولة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

سكينة سلامة : " التغيرات المناخية " يتصدر أجندة صالون 30 يونيو السياسي واطلاق مسابقة بين الشباب حول مواجهة الظاهرة

وكانت قد أكدت النائبة سكينة سلامة، إن صالون 30 يونيو سينعقد خلال دورته الجديدة تحت عنوان (المتغيرات المناخية وعلاقتها بقضايا الوعي) وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن النائبة سكينة سلامة" المشرفة علي تنظيم صالون 30 يونيو ، قالت في وقت سابق أن الصالون سيساعد علي اتاحة الفرصة للشباب لمعرفة ما يدور بقضايا الوعي المجتمعي والتعبير عن رؤيتهم بما يساعد في وضع حلول ورؤى مستقبلية تساعد الدولة في مواجهة تلك القضايا، لافتة الي انه تم اطلاق مسابقة لاختيار افضل الاعمال البحثية عن التغييرات المناخية .