/686532/الونش-نسعى-لمصالحة-جمهور-الزمالك-بالتتويج-ببطولتي-الدوري-والكأس

أكد محمود حمدي " الونش" مدافع نادي الزمالك أن فريقه سيخوض مباراة بترو أتلتيكو المقرر لها غدا في دوري أبطال أفريقيا من أجل تحقيق الفوز لمصالحة الجماهير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الزمالك فريق كبير، ونحن نمر بفترة صعبة، والجهاز الفني يحرص على علاج السلبيات في الفترة الحالية والاستفادة من الإيجابيات".

وتابع قائلا: "لدينا مدرب كبير نسعى للاستفادة منه كثيرا، والمدير الفني تحدث معنا وطالبنا بالتركيز في الفترة المقبلة، لأن الزمالك ينافس على بطولتي الدوري والكأس، ونسعى لمصالحة الجماهير".

وأكد "الونش" أن الفريق تدرب لمدة أسبوع تحت قيادة فيريرا ، وتم تصحيح العديد من السلبيات، مشيرا إلى أن الفريق قادر على تحقيق الفوز في مباراة الغد.

ويحل الزمالك ضيفا على بترو أتلتيكو في المباراة المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الزمالك أمام بترو اتليتكو:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎

الزمالك يودع بطولة دوري الأبطال مبكراً

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد خسارته اللقاء الأخير أمام الوداد بهدف نظيف، في المقابل فاز بترو أتليتكو على ساجرادا ليضمن تأهله بجانب الوداد قبل نهاية الجولات بجولتين.

وخضعت بعثة الزمالك للمسحة فور وصول الفريق إلى أنجولا، لمواجهة بترو أتليتكو يوم السبت القادم.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا

التقى نادي الزمالك أمام أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الفارس الأبيض فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضرر التعادل فى 4 مباريات.

فيما التفي الفريقن من قبل 3، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 – 0، والاخيرة حضر التعادل بنتيجة 2-2.