/686528/حريق-فى-أحد-المحولات-الكهربية-داخل-مستشفى-أسيوط-يثير-الذعر-بين-المرضي

شهد مستشفى أسيوط الجامعي التابع لجامعة أسيوط، مساء اليوم الجمعة، نشوب حريق هائل بأحد محولات الكهرباء، وتلقى مدير أمن أسيوط بلاغا يفيد وقوع حريق داخل مستشفى أسيوط الجامعى، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الحماية المدنية نحو موقع البلاغ.

حصل موقع “دوت الخليج” على صورة لاندلاع الحريق، حيث يظهر في الصور تصاعد كثيف للأدخنه نتيجة اندلاع الحريق في أحد محولات الكهرباء بمستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي، وقال مصدر مسؤول بمستشفى أسيوط الجامعي، إنه بعد ظهر اليوم تفاجأ العاملين بالمستشفى بنتصاعد كثيف للأدخنه نتيجة اشتيعال النيران في الكبلات الكهربائية ومحول الكهرباء، وتم على الفور التعامل من قبل أمن المستشفى وإبلاغ الجهات الأمنية، والسيطرة الفورية على الحريق، وذلك دون وقوع خسائر بشرية وخسائر في الأرواح.

حريق فى مستشفى أسيوط

وأضاف المصدر أن المستشفى يعمل بكامل طاقته دون تعطيل في سير العمل، ولم يتم نقل المرضى من أماكنهم، موضحا أن الحريق لم يؤثر على المرضى ولم يتسبب في أية إصابات، وكل ما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ليس له أية اساس من الصحة، وغرضه إثارة الرعب والبلبلة بين المرضى والمرافقين والمواطنين وتعطيل سير العمل.

رفع 25 حالة تعدى على أملاك الدولة فى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية بالتنسيق مع جهات الولاية مشيرًا إلى تنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات على النيل بمركز الفتح ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الفتح بالتنسيق مع الإدارة العامة للري نفذت حملة مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات على النيل بقرية الوسطى على مساحة 13582 متر مربع بمشاركة المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري ورئيس الوحدة المحلية لقرية الواسطى وبمساعدة القوات القائمة على تأمين الازالات من مديرية الأمن ومركز شرطة الفتح.