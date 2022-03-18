686526 /686526/75-جنيه-للمستهلك-الجريدة-الرسمية-تنشر-قرار-تحديد-سعر-بيع-الغاز-السائل-البوتاجاز 04:13 م - الجمعة 18 مارس 2022 أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز، على أن يكون سعر الإسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم من مستودع التوزيع للمستهلك 75 جنيهًا، ويكون سعر الإسطوانة سعة 25 كجم تسليم من مستودع التوزيع للمستهلك 150 جنيهًا. دوت الخليج ونشرت الجريدة الرسمية هذا القرار الذي تضمن أيضا سعر طن الغاز الصب غير شامل نولون النقل بمبلغ 6 آلاف جنيه، وأن كافة هذه الأسعار السابقة شاملة رسم الدمغة طبقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن، موضحة أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022. تابع موقع دوت الخليج علي

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