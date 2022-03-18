«حبيب المصريين».. الرئيس السيسي يتوقف لتحية مواطنين والاستفسار عن أحوالهم أثناء تفقده مصر القديمة (صور)

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «الرئيس حرض على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنيين والأسر التي تصادف وجودهم اثناء مرور سيادته، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن احوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم».

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