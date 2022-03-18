الهلال الأحمر يهدى رداء متطوعى الجمعية لسفير مصر فى بوخارست (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل مؤيد الضلعى سفير مصر فى بوخارست، الدكتور محمود ثروت، مدير إدارة الصحة بجمعية الهلال الأحمر المصرى، والمهندس مصطفى رفعت، مشرف غرفة عمليات الهلال الأحمر المصرى ومسؤول الإغاثة الدولية، وذلك قبيل مغادرتهما بوخارست إلى أرض الوطن بعد مشاركة الفريق المصرى فى الجهود الإغاثية على الحدود الرومانية.





وأشاد السفير مؤيد الضلعى، بالجهود المشرفة التى بذلها الفريق المصرى، وكونه أول فريق عربى يشارك بهذا الشكل وهذا النشاط فى الجهود الإغاثية عند المعابر الحدودية بين أوكرانيا ورومانيا. وقام الفريق بإنشاء خيمة دائمة للهلال الأحمر المصرى عند نقطة الحدود SIRET، كما تم تدريب عدد من المتطوعين المصريين والرومانيين عند نقاط الحدود SIRET و Isacca وSighet، والذين سيقدمون خدماتهم الإنسانية كمتطوعين لدى الهلال الأحمر المصرى. وتقديراً للجهود التى بذلتها السفارة المصرية فى بوخارست من أجل تذليل جميع العقبات أمام فريق الهلال الأحمر المصرى، وتسهيل قيامه بمهامه الإنسانية، وتقديم الفريق لمجموعات من المتطوعين وللمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى المتواجدة على الحدود، أهدى الفريق رداء متطوعى الهلال الأحمر للسفير مؤيد الضلعى وأعضاء السفارة.

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