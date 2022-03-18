حياة كريمة.. توقيع الكشف على 725 مواطنا ضمن قافلة طبية فى قنا

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الحبيلات الغربية، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ونجحت فى توقيع الكشف الطبى على 725 حالة.





وأضاف محافظ قنا - فى بيان، اليوم الجمعة - أن القافلة ضمت 5 تخصصات طبية مختلفة، وتم توقيع الكشف بواقع 426 حالة طب أطفال، و149 حالة أمراض باطنة، و78 حالة جراحة عامة، و39 حالة أمراض نساء وتوليد، و33 حالة تنظيم أسرة.

وأشار إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 76 حالة، لافتًا إلى أن القافلة لم تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، وشهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 77 مواطنًا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

من جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان، إنه تم وضع خطة مسبقة لتسيير القوافل الطبية المجانية على مدار العام نستهدف من خلالها القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، ويتم تنظم قافلة طبية أسبوعيًا فى إحدى قرى المحافظة، لا سيما الأكثر احتياجًا منها، معربًا عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها.

وأكد راجى، اهتمام محافظ قنا أشرف الداودى، بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية للمواطنين خصوصًا الأولى بالرعاية منهم.