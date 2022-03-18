انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بمطروح

جدة - نرمين السيد - انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، والتى تضم عشرة علماء، خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع "التكاتف الوطنى فى التعامل مع الأزمات".





وأوضح حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أن القافلة الدعوية جاءت فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ مطروح خالد شعيب، مسجد السلام بقرية أم الرخم، يرافقه وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وقيادات الدعوة، وعبدالله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ، وعدد من مديرى المديريات والإدارات.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مساحة المسجد 400 متر مربع، يشمل صحن المسجد ومصلى السيدات ومكتبة، وبُنِى بالجهود الذاتية بكلفة قدرها مليون ونصف جنيه، مشيرًا فى خطبة الجمعة، إلى ضرورة التكافل والتكاتف بين جموع الأمة لمواجهة الأزمات من منطلق أن الجميع فى سفينة واحدة يتحتم علينا جميعًا أن نعمل على نجاتها ووصولها لبر الأمان.

واستقبل محافظ مطروح خالد شعيب، هدية وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية وهى طن من اللحوم، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعى لتقوم بتوزيعها والتى من المقرر أن تكون شهرية وتضاعف فى شهر رمضان، كعنوان للتكاتف والتعاون والتعاضد بين أبناء الأمة ومؤسساتها لرعاية الأسر المحتاجة.