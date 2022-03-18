الأزهر يحتفى بيوم الطبيب المصرى: شكرا لكم على جهودكم ومثابرتكم

جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى للأزهر، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "شكرًا لكم على جهودكم ومثابرتكم، فقد كنتم ولا زلتم خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن صنعَ إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعُوا له حتى تروا أنَّكم قد كافأتموه - رواه أبو داود".

وبهذه المناسبة أشاد الأزهر، بكل ما قدَّمته المنظومة الصحية فى مصر من جهود وتضحيات خلال فترة الجائحة، مختتما: "كل عام وأطباء مصر وجميع العاملين فى المجال الصحى بخير".