الأزهر يحتفى بيوم الطبيب المصرى: شكرا لكم على جهودكم ومثابرتكم

جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى للأزهر، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "شكرًا لكم على جهودكم ومثابرتكم، فقد كنتم ولا زلتم خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن صنعَ إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعُوا له حتى تروا أنَّكم قد كافأتموه - رواه أبو داود".
وبهذه المناسبة أشاد الأزهر، بكل ما قدَّمته المنظومة الصحية فى مصر من جهود وتضحيات خلال فترة الجائحة، مختتما: "كل عام وأطباء مصر وجميع العاملين فى المجال الصحى بخير".
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