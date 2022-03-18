الهلال الأحمر المصرى يفتتح أول نقطة خدمات إغاثية فى بولندا على معبر مديكا

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية من منطلق حرصه الشديد على عودة المواطنين المصريين العالقين جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية، وفى خطوة مكملة لما تقوم به الدولة المصرية لدعم إجلاء وعودة المصريين إلى البلاد، وعقب جهود التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والدعم من وزارة الخارجية المصرية متمثلة فى السفارة المصرية بولندا، والجهود التنسيقية مع الصليب الأحمر البولندى والاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وتكون نقطة الخدمات هى محطة اطمئنان للمصريين والعرب العائدين من أوكرانيا تسمح لهم بتيسير عملية عودتهم إلى البلاد من خلال تيسير أوراقهم و توفير خطوط الهاتف للاطمئنان على ذويهم، وكذلك توفير الخدمات اللوجيستية المجانية من انتقالهم من المعبر وحتى مطار وارسوا تمهيدا لعودتهم إلى البلاد، حيث يقوم فريق من المتطوعين الذين تم تدريبهم تدريبا مكثفا على هذا العمل من أجل ضمان جودة تقديم الخدمات.
الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصرى قد قام بتفعيل نقطتى خدمات إغاثية مماثلة فى دولة رومانيا عبر معبر سيريت ومعبر سيجيت تقوم بتقديم الخدمات الانسانية للمصريين والعرب العائدين إلى البلاد.
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