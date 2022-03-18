«ربنا اللي هيحاسبني هو عالم بأعمالي».. ميرهان حسين تثير الجدل برسالة جديدة من أمام الكعبة

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وجهت الفنانة ميرهان حسين رسالة جديدة للجمهور، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهي تؤدي مناسك العمرة، مؤكدة أنه لا يحق لبشر محاسبتها وان الله عز وجل عالم بحالها وقلبها.

دوت الخليج يرصد رسالة ميرهان حسين للجمهور من أمام الكعبة

قالت ميرهان حسين خلال الفيديو التي شاركته مع الجمهور عبر موقع انستجرام: «جمعة مباركة عليكم.. يا رب اكتبهالي تاني، أعوام عديدة وأزمنة مديدة، واكتبها لكل من اشتاق إليها، واكتبها لكل حبايبي، ولكل اللي بيتمناها.. اللهم تقبل مني، واكتبهالي تاني يا رب، قريبا عاجلا غير آجل».

وتابعت: «قبل ما تقولوا يا طاهرة يا شريفة؛ أنا بقول أنا بشر، والبشر خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، وربنا قال: إلا من أتى الله بقلب سليم.. وربنا هو اللي عالم بقلبي ونفسي وأعمالي، ما ظهر منها وما بطن، وهو اللي هيحاسبني، اللهم تقبل مني».

مريهان حسين تؤدي مناسك العمرة

هذا ونشرت ميرهان حسين مجموعة صور لها عبر موقع انستجرام مؤخرا، وهي تؤدي مناسك العمرة وعلقت عليها قائلة: «مع أن الصورة دي من أحب صوري لقلبي.. اترددت أنزلها.. أولًا خفت إن دا يأثر على ثواب حاجة بيني وبين رب العالمين، عارفة إن في ناس سطحية كتير هايكتبوا كومنتات كلها إيه يا طاهرة إيه يا ست الشيخة، ويعملوا فيها إنهم مابيغلطوش أبدا، وجايين يحكموا على ناس زيهم أحكام هبلة وخلاص، وهمّا مايعرفوش اللي بينك وبين ربنا ولا عمرهم هايعرفوه».

وتابعت: «بس قولت لأ مش هامشي ورا الفكر دا وهانزّل صورتي اللي بحبها عشان فيها ذكرى وجودي في أطهر بقاع الأرض، وأنا ضيفة في بيت الله الحرام، وبحتفل فيها بنعمة من أكبر النعم هي نعمة إن ليا رب عظيم اسمه الكريم اللي ممكن أطلب منه أي شيء ومفيش حاجة كبيرة عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نعمة وجود ربنا في حياتنا أكبر من كل النعم».

ميرهان حسين: عندي صحاب ملحدين

وصرحت ميرهان حسين بإلحاد عدد من أصدقائها، وقالت متعجبة: «أنا حقيقي معرفش إزاي في ناس بتلحد وتنكر وجود ربنا والعياذ بالله، وفيه منهم أصحاب ليا وناس بقابلهم، ومع حبي ليهم بس بقولهم فايتكوا أعظم حاجة في الوجود إن يبقى ليك رب قادر على تحقيق كل اللي يتمناه قلبك، ويسرح فيه خيالك رب أكبر من كل كبير هو الأمان في الدنيا دي وكل من عليها فان».