/686524/غني-وبيغسل-سنانه-تعرف-على-شروط-سمية-الخشاب-في-اختيار-شريك-حياتها

تحدثت الفنان سمية الخشاب في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، عن مواصفاتها الخاصة في اختيار شريك حياتها، جاء ذلك ردا على سؤال أحد متابعيها على النحو الآتي: «إزاي اختار شريك حياة مناسب يا فنانة الدنيا بقت لبش».

دوت الخليج يرصد مواصفات سمية الخشاب شريك حياتها ردا على سؤال أحد متابعيها

كتبت سمية الخشاب عبر موقع تويتر: «يكون مقطوع من شجرة، علشان حيزابونات عيلته ميخربوش عليكي، يكون غني عشان مش طالبة قشفرة، كفاية اللي هتشوفيه معاه، يكون بيغسل سنانه، وبيقص ضوافره، مبيعملش تيك توكس، عشان ميفرجش عليكي خلق الله، في أول مقابلة تسأليه هل لبس البنت بيحدد أخلاقها؟.. لو قالك أه تلبسه الطبق في وشه وتمشي».

سمية الخشاب تثير الجدل حول علاقتها لاحمد سعد

وكانت قد أثارت سمية الخشاب الجدل في الساعات القليلة الماضية، حول علاقتها بالفنانة سمية الخشاب، بعد أن نشر أحمد سعد فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو يمثل على أغنية «سيرينا يادنيا»، والذي قابله الجمهور بسخرية عريمة، كان من ضمنهم الفنانة سمية الخشاب فكتبت: «الحمدلله الذي نجانا»، وبعدها كتبت تدوينة ردا على سؤال «ازاي بتعملي موف اون»، فقالت: «لا الموف اون كان سهل وكل شوية اكتشف أنه ربنا أنقذني وله حكمة في كل حاجة».

أغنية سيرينا يادنيا

أغنية سيرينا يادينا من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي نادر حمدي وحققت صدى واسع منء نشرها عبر موقع الفديوهات يوتيوب، وطرحت ضمن أحداث فيلم «من أجل زيكو»، من بطولة منة شلبي، محمود حافظ، كريم محمود عبد العزيز، محمد أسامة، محمد محمود، وهو من إخراج بيتر ميمي.

ويتناول العمل قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين، وكان اشتهر المسلسل قبل طرحه بسبب أغنية «الغزالة رايقة»، التي حققت الملايين مشاهدة بعد طرحها بساعات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.