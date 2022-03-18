اليوم .. شام الذهبي ابنة أصالة في ضيافة style talk

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تستضيف الإعلامية شيرين حمدي، شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة والمختصة بالتجميل والعناية بالبشرة، وذلك في حلقة جديدة ببرنامجها style talk.

دوت الخليج يكشف تفاصيل لقاء شام الذهبي مع شيرين حمدي

شام الذهبي برنامج style talk

تحل شام الذهبي، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضيفة الإعلامية شيرين حمدي ببرنامجها style talk المذاع عبر شاشة قناة ON الفضائية.

وستكشف شام الذهبي خلال لقائها التلفزيوني اليوم الجمعة عن دراستها لكيمياء الجلد، بجانب تأثير عمليات التجميل المتزايدة على البشرة، وتتحدث عن العمليات جعلت الكثير من النساء يشبهن بعضهن البعض.

ابنة أصالة

وستوضح ابنة الفنانة أصالة، سبل العناية الصحية بالبشرة، ولم يخلو الحديث عن والدتها الفنانة أصالة نصري، حيث تتحدث عن علاقتها بها، ورأيها في الإطلالات المختلفة التي تظهر بها سواء في الحفلات، أو عبر السوشيال ميديا.

يشار أن شام الذهبي ابنة المطربة أصالة نصري دائمًا تحرص على الاحتفاء وتشجيع ومغازلة والدتها فهي تعتبرها قدوتها وأيقونة بالنسبة لها.

أصالة وابنتها

ويأتي ذلك من خلال الرسائل والصور والفيديوهات التي تشارك بها متابعيها وجمهور والدتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكانت آخر رسالة وجهتها لوالدتها المطربة أصالة، كتبت لها: "أنت الروح والقلب والدنيا كلها.. أمى وبنتى ورفيقة دربى الله ما يحرمنى من هالجمال ولا هالروح اللى بتعطينى الحياة.. أنت الحياة، يا سلطانة المحبة".

وفي سياق آخر، كانت شام الذهبى، ابنة أصالة كشفت عن موعد زواجها من خطيبها الذي يدعى أحمد هلال خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه عبر شاشة قناة cbc الفضائية، مؤكدة أنه سيكون في 2022.

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وعندما سألتها الإعلامية منى الشاذلي في لقائها التلفزيوني السابق عن سر جمالها، هل للحب علاقة بالأمر، لترد عليها شام الذهبي قائلة: "أكيد ربنا رزقنى بحد الله يحميه"، ومن جانبه ظهر أحمد هلال خطيب شام بالحلقة ليكشف عن سبب حبه لشام.

وقال خطيب شام الذهبي: "اللي عنده القلب مش محتاج تفكير هي ملاك متحرك، كنا أصدقاء منذ فترة وهناك كثير من الأمور المشتركة بيننا".