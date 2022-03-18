اليوم.. جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين تنتخب مجلس الإدارة الجديد

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يعقد مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، اليوم الجمعة، انتخابات المجلس الجديد للجمعية وذلك في ساقية الصاوي.

دوت الخليج تكشف موعد انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين

انتخابات مجلس إدارة جميعة المؤلفين والملحنين والناشرين

ستجرى انتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين “الساسيرو”، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة مساءً.

وتقام الانتخابات الخاصة بالمجلس الجديد في ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك، ويتنافس على منصب الرئيس 4 أسماء وهم السيناريست مدحت العدل الذي يعد الرئيس الحالي للجمعية، ووالموسيقار منير الوسيمي، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب.

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين

أما مقاعد الشعراء، فينافس فيها 15 شاعر وهم فوزي إبراهيم، ومحمود عبد العزيز وخالد صالح، ورضا محمود ووائل توفيق، وعمر الجبيلي، وصبري رياض وصلاح عمار، وعبير الرزاز، وعلي السويفي، وعماد حسن، ومحي حوار ، ومصطفى مرسي، ومحمد الصواف ومحمد جمعة.

بينما يتنافس على مقاعد الملحنين، 14 فنان وهم حسن دنيا، وحسن اش اش، ومحمد حمدي، وماجد عرابي، وحمدي حمادة، وطارق فؤاد وبهاء حسني وحمدي سكر ، ومصطفى عوض، وأمجد العطافي، وشريف حمدان، ومحمود الخيامي، ووفا حسين وصلاح الشرنوبي.

لائحة جمعية المؤلفين والملحنين

يشار أن لائحة جمعية المؤلفين والملحنين تنص على انتخاب رئيس وخمسة شعراء وخمسة ملحنين لكي يتكون المجلس الخاص بالجمعية من رئيس و10 أعضاء، وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين قد وجهت الدعوة لأعضائها للمشاركة في الانتخابات.

وجاء نص الدعوة يقول: نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية تنفيذا لقرار مجلس الإدارة بجلسة 26 ديسمبر 2021 بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديدة وذلك يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر مارس عام 2022”.

وأضافت: “الساعة الثالثة عصرا بساقية الصاوي - قاعة الكلمة - شارع 26 يوليو الزمالك.. علما بأن الاقتراع يكون بالحضور الشخصي دون إنابة ويصح الاجتماع بحضور 25% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور”.

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وجاء في الدعوة أيضًا: “فإن لم يكتمل العدد أجل لجلسة اخرى تعقد بعد ساعة من تاريخ الاجتماع الأول في تمام الساعة الرابعة ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره بأنفسهم (اي بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عم 10% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو عشرين عضوا أيهما أقل”.