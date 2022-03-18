/686533/الرئيس-السيسي-يتابع-سير-العمل-بالمشروعات-القومية-داخل-مصر-القديمة-والقاهرة-التاريخية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية، وقد حرص سيادته على التوقف لتبادل حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن احوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يتابع سير العمل بالمشروعات القومية داخل مصر القديمة والقاهرة التاريخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.