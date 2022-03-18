/686525/الهلال-الأحمر-ينجح-في-تفعيل-نقطة-الخدمات-الإنسانية-على-الحدود-الأوكرانية--البولندية

قام فريق الإغاثة الدولي الثاني للهلال الأحمر المصري الذي يرأسه المدير التنفيذي للهلال الاحمر المصري الدكتور رامي الناظر و مشرف غرفة العمليات السيد لطفي غيث بافتتاح أول نقطة خدمات إغاثية في دولة بولندا في معبر مديكا.

دوت الخليج

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية من منطلق حرصه الشديد على عودة المواطنين المصريين العالقين جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية، وفي خطوة مكملة لما تقوم به الدولة المصرية لدعم إجلاء وعودة المصريين إلي البلاد.

الهلال الأحمر ينجح في تفعيل نقطة الخدمات الإنسانية على الحدود الأوكرانية- البولندية

ويأتي ذلك عقب جهود التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والدعم من وزارة الخارجية المصرية متمثلة في السفارة المصرية بولندا، والجهود التنسيقية مع الصليب الأحمر البولندي و الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حيث تكون نقطة الخدمات هي محطة اطمئنان للمصريين والعرب العائدين من أوكرانيا تسمح لهم بتيسير عملية عودتهم إلي البلاد من خلال تيسير أوراقهم و توفير خطوط الهاتف للاطمئنان على ذويهم، و كذلك توفير الخدمات اللوجيستية المجانية من انتقالهم من المعبر وحتى مطار وارسوا تمهيدا لعودتهم إلى البلاد.

حيث يقوم فريق من المتطوعين الذين تم تدريبهم تدريبا مكثفا على هذا العمل من اجل ضمان جودة تقديم الخدمات.

يذكر أن الهلال الأحمر المصري قد قام بتفعيل نقطتي خدمات إغاثية مماثلة في دولة رومانيا عبر معبر سيريت و معبر سيجيت تقوم بتقديم الخدمات الانسانية للمصريين والعرب العائدين الى البلاد.