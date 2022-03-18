على مسئولية فيريرا.. الزمالك أقوى فريق فى مصر وأفريقيا

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أنه عاش طفولته وشبابه في أنجولا، وتولى تدريب المنتخب الأنجولي في عام 1990، موضحاً أن علاقته جيدة بعدد كبيرة من اللاعبين الأنجوليين، وقدم التحية لهم جميعا.

ووجه المدير الفني التهنئة لفريق بترو أتلتيكو الانجولي على التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن الزمالك بعيد عن التأهل ولكنه ليس بعيد عن طموح الفوز باللقاء غداً.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل المباراة :" غدا سنبدأ صورة جديدة للزمالك، والأبيض هو أقوى فرق مصر وأفريقيا، نسعى للفوز في لقاء الغد لأننا نواجه منافس قوي ولديه شخصية".

وشدد المدير الفني للزمالك على أن مباراة الغد فرصة كي يعلم إلى أين وصل فريقه، كما أنها مهمه للجهاز الفني من أجل تقييم الوضع الحالي ومحاولة تحسين الأداء في الفترة المقبلة.

وتابع جوسفالدو :" لسنا هنا من أجل زيادة نقاط المنافس، وتحدثت مع اللاعبين لأن الزمالك فريق كبير ولدينا أهداف نسعى لتحقيقها بالفوز ببطولتي الدوري والكأس، وستكون البداية من لقاء الغد كي نسترد فريقنا مجددا".

وأضاف المدير الفني :" الزمالك حتى الآن هو بطل الدوري فى مصر، ولابد أن نقدر ذلك جيدا، ونعمل على تكرار الفوز بالدورى المحلى والعودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما نحاول تحسين أوضاع الفريق، وأن تشعر الجماهير بعمل الجهاز الفني".

ويحل الزمالك ضيفا على بترو أتلتيكو في المباراة المقرر لها المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك أنجولا مساء أمس الخميس، عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎