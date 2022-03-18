عاجل- قافلة «كلنا واحد» للمساعدات العينية تصل الأسمرات

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة الداخلية، قافلة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بحى الأسمرات بالقاهرة، استمراراً لمبادرة "كلنا واحد"، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، واستمراراً للدور المجتمعى بجميع أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رافع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.





ونظمت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين (بحى الأسمرات بالمقطم). وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين ومشاركتهم تلك المناسبة الدينية التى جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

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