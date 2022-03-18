محافظ الجيزة يعاين التحويلات المرورية لطريق مصر الإسكندرية الصحراوى

جاء ذلك تحديدا ابتداء من المنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير (بعد منزل الطريق الدائرى المؤدى لميدان الرماية بمسافة 150 م) حتى المنطقة المواجهة لفندق (شتايجن برجر ) فى إطار أعمال تسليم ( المرحلة الثانية ) من موقع الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق " المتحف الكبير " بطريق إسكندرية الصحراوى بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع.
وعاين محافظ الجيزة انتظام الحركة المرورية بذلك القطاع، وبدأت اعمال الغلق الكلى للطريق المشار إليه إبتداء من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة الموافق 18/3/2022 ويستمر حتى صباح يوم السبت الموافق 30/7/2022.
ووجه محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بالتنسيق مع أصحاب الأراضى الفضاء والتجمعات السكنية الواقعه بمسار الطريق بضرورة تدعيم الأسوار المحيطة بمنشآتهم ورفع كفاءتها لتتماشى مع أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالطريق.
كما وجه برفع كفاءة المسطحات الخضراء بمسار الطريق وتخصيص ورديات نظافه ومرور دورى للتأكد من كفاءتها.
وأشار المحافظ ان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المروية ونشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية بمحيط الأعمال ومناطق التحويلات.
وأهاب المحافظ بالسادة المواطنين بضرورة الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية والإرشادات لتفادى التكدسات بمناطق العمل.
رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وتيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم.
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