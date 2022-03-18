/686516/كانت-بتسهر-أيتن-عامر-تتألق-في-ثاني-أعمالها-الغنائية

حققت الفنانة أيتن عامر نجاح كبير من خلال مشاركتها في عالم الغناء بعمل جديد بعنوان «كانت بتسهر»، التي طرحتها على تطبيق أنغامي منذ ما يقرب من اسبوع.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية آيتن عامر الجديدة بعنوان كانت بتسهر

حازت أغنية «كانت بتسهر»، للفنانة ايتن عامر على إعجاب ٥٠ ألف مستمع عبر نطبيق أنغامي، وهي من كلمات آية عاطف، الحان نورهان البغدادي، توزيع زووم.

وتقول كلمات الأغنية: كانت بتسهر كل يوم فـ الوقت ده .. تحكيله عن احساسها لما كان سايبها.. ‏‎وقد ايه استحملت برد الشتا .. وهي واقفة تبص من شباك اوضتها.

أغنية بناقص أولى أعمال أيتن عامر

وتعد هذه الأغنية العمل الثاني لايتن عامر بعد نجاح أغنية «بناقص»، حققت الأغنية منذ إصدارها حتى الآن حوالي 2 مليون مشاهدة، ونالت إعجاب متابعي آيتن عامر بشكل كبير، وأصبحت تريند لفترة من الزمن بعد إصدارها بمدة صغيرة، وأغنية بناقص من كلمات تامر حسين، ومن ألحان وليد سعيد، ومن إخراج بتول عرفة، ومن توزيع أحمد إبراهيم، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديو.

أيتن عامر في رمضان 2022

من ناحية اخرى، تشارك الفنانة أيتن عامر في سباق مسلسلات شهر رمضان 2022 من خلال مسلسل «مكتوب عليا»، بجانب أكرم حسني وعمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، عزة لبيب، محمد طعيمة، هلا رشا ومحمود السيسي، مسلسل مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتعرض حلقات مسلسل مكتوب عليا ما يحدث لشخصية جلال التي يقدمها أكرم حسني، وهو يستيقظ وعلى جسمه كلمات تصف ما يحدث له أثناء اليوم، ولا يقدر أن يغير شيء فيها، ولا يراها أحد غيره، وهذا ما يؤدي به إلى أكتشاف أحداث خطيرة حوله، كما يستغله رجل أعمال صاحب نفوذ في لصالحه، فيدخل في صراعات لا دخل له فيها، وكل هذا يدور في إطار كوميدي عائلي.

ويعرض مسلسل مكتوب عليا عبر منصة watch it الرقمية، التي طرحت البرومو الدعائي الأول للمسلسل، إلى جانب عرض المسلسل على قناة dmc الفضائية التي نشرت الإعلان الرسمي له أيضًا، وأوضح الإعلان الدعائي للعمل أن البطل يستيقظ وهناك كتابات على جسمه تصف أشياء تحدث أثناء اليوم، وهو الوحيد الذي يرى تلك الكتابات، وينتهي الإعلان بجملة "محدش بياخد اكتر من اللي مكتوبله".